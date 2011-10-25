Шустера поймали на манипулировании людьми в прямом эфире

Телеведущий Савик Шустер использовал в эфире своего политического ток-шоу манипулятивные технологии.

Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы", старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Ирина Бекешкина, пишет "Зеркало недели".

В частности, во время программы "Шустер Live" вечером в пятницу, 21 октября, Шустер задал присутствующим вопрос: "Имеет ли право Европейский Союз навязывать свои правила Украине?".

"Само слово "навязывать" уже имеет негативный смысл. В социологии есть норма - не ставить в вопросах оценочных слов, которые влияют на ответы. А так - это типичная манипуляция, реакция на слово "навязывать", - отметила Бекешкина.