Шустера поймали на манипулировании людьми в прямом эфире
09:34, 25 октября 2011Политика
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Объясняет Бекешкина
Телеведущий Савик Шустер использовал в эфире своего политического ток-шоу манипулятивные технологии.
Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы", старший научный сотрудник Института социологии НАНУ Ирина Бекешкина, пишет "Зеркало недели".
В частности, во время программы "Шустер Live" вечером в пятницу, 21 октября, Шустер задал присутствующим вопрос: "Имеет ли право Европейский Союз навязывать свои правила Украине?".
"Само слово "навязывать" уже имеет негативный смысл. В социологии есть норма - не ставить в вопросах оценочных слов, которые влияют на ответы. А так - это типичная манипуляция, реакция на слово "навязывать", - отметила Бекешкина.
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