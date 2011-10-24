Бекешкина предупреждает о коварстве референдума от Табачника

Социолог Ирина БЕКЕШКИНА заявляет, что в Украине проводится манипуляционный студенческий референдум, результат которого известен заранее.

Об этом директор фонда «Демократические инициативы», старший научный сотрудник Института социологии НАНУ И.БЕКЕШКИНА пишет в своем блоге на сайте «Украинская правда».

Сегодня, 24 октября, должен состояться общенациональный студенческий референдум.

Как пишет социолог, «представьте, уважаемые, что вы принимаете участие в референдуме, где вам предлагают вопрос – поддерживаете ли вы, чтобы вам в полтора раза повысили зарплату? Или – чтобы цены на продукты питания не повышались в течение ну, хотя бы, нескольких лет? Или – если у вас среднее специальное образование, то приравнять его к высшему? Что за глупость, удивитесь вы, ну кто же будет проводить такой референдум? Не скажите. Знаете ли вы, что 24 октября состоится общенациональный студенческий референдум? Событие намечается не такое себе, а грандиозное – 100 000 студентов в 100 вузах!».

Вот какие вопросы предлагают на «референдуме»:

1. Знаете ли вы о разработанной Министерством образования и науки, молодежи и спорта Украины новой редакции проекта Закона Украины «О высшем образовании»?

2. Поддерживаете ли вы норму законопроекта о повышении минимальной стипендии до уровня прожиточного минимума (934 грн.)?».

3. Поддерживаете ли вы норму законопроекта о неизменности платы за обучение для студентов-контрактников в течение всего срока учебы?

4. Поддерживаете ли вы норму законопроекта о приравнивании высшего образования, полученного по образовательно-квалификационному уровню специалиста, к высшему образованию по образовательно-квалификационному уровню магистра?

5. Поддерживаете ли вы норму законопроекта об обеспечении обязательного финансирования деятельности органов студенческого самоуправления высших учебных заведений?

6. Поддерживаете ли вы норму законопроекта о свободном выборе студентами учебных дисциплин в пределах вариационной части содержания образования?

7. Поддерживаете ли вы скорейшее принятие законопроекта?

Очевидно, отмечает И.БЕКЕШКИНА, «весь «секрет» этого странного «референдума» кроется в последнем, итоговом вопросе референдума: "Поддерживаете ли вы скорейшее принятие законопроекта?». Ну скажите, кто же не поддержит законопроект, который обещает студентам такие сладкие вещи? Конечно – да! Да! Да!».

По словам социолога, «об этом простеньком манипуляционном приеме можно прочитать в любом пособии по ведению переговоров и называется он «эффект приведенного согласия», когда собеседнику предлагается ряд вопросов, которые предполагают только положительный ответ, а затем он на автомате соглашается и с тем, что, собственно, и было предметом заинтересованности».

«Хотя в организаторах «референдума» и значатся три студенческих общественных организации (Национальный студенческий союз, Ассоциация профсоюзных организаторов студентов (АПОС) и общественная инициатива «Студенческая защита» - УНИАН), но поневоле вспоминаются крылатые слова из Ильфа и Петрова – «тут чувствуется лапа Корейко», - отмечает И.БЕКЕШКИНА и добавляет, что министр образования направил руководителям высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации письма с просьбой поддержать референдум: «С целью изучения мнения студентов и получения достоверной информации об их отношении к образовательным реформам, просим содействовать проведению всеукраинского студенческого опроса. Министр Дмитрий ТАБАЧНИК». Да и организаторы референдума отмечают, что «предмет опроса - новая редакция Закона Украины «О высшем образовании», которая разработана экспертной рабочей группой Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины».

«Чувствуете «ловкость рук»!, - говорит И.БЕКЕШКИНА. - Спрашивают о стипендиях, а выводы сделают об «отношении к образовательным реформам». И скоро мы узнаем, что 99% студентов страны (1% сбросят для приличия) поддерживают законопроект министерства о высшем образовании! А еще – Всеукраинский съезд педагогов, который состоится 28 октября, тоже поддержит, не сомневайтесь, обязательно поддержит! И как после этого Верховной Раде не принять такой закон, который единодушно поддерживает студенчество, который поддерживают педагоги?!».

И.БЕКЕШКИНА отмечает, что об изъянах предложенного министерством "Закона о высшем образовании» уже много писали. Недаром он надолго "завис" в Верховной Раде, в него вносилось довольно много правок, в том числе и под давлением выступлений студентов. По ее мнению, предложенный «Закон о высшем образовании» консервирует существующую ситуацию в образовании и не содержит никаких серьезных реформ. Наиболее острые проблемы высшего образования – несоответствие преподавания потребностям рынка труда, взяточничество в вузах, покупка оценок, списывание дипломов и курсовых и, как следствие - низкое качество образования – в проекте «Закона о высшем образовании» даже не ставятся. «Мы уже дошли до того, что «Министерство высшего образования Саудовской Аравии приняло решение не признавать дипломы украинских университетов из-за низкого качества образования в Украине», - отмечает И.БЕКЕШКИНА.

По ее словам, «вот спросить бы студентов – "согласны ли вы, чтобы снова вернуть коррупцию при поступлении в высшие учебные заведения"? Как вы думаете, какими были бы ответы? Эта мина тихонько заложена в "Закон о высшем образовании", в виде "балла высшего учебного заведения". Раздел VII, «Доступ к высшему образованию», пункт 4: «Прием на основе полного общего среднего образования при поступлении на учебу по образовательно-квалификационным уровням младшего специалиста, бакалавра (магистра медицинского и ветеринарного направлений) осуществляется по результатами внешнего независимого оценивания знаний и умений поступающих и их способностей в случаях, предусмотренных условиями приема в высшие учебные заведения Украины, с учетом среднего балла государственного документа о полном общем среднем образовании и балла высшего учебного заведения».

Как отмечает И.БЕКЕШКИНА, «если внешнее независимое оценивание описано в нескольких параграфах – что это такое и как делается, если балл школьного аттестата тоже прописан, то о «балле вуза» - ни гу-гу. Что это? Экзамены, собеседование, «мотивационное эссе»? Но все, что угодно – чтобы снизить удельный вес независимого тестирования, растворив этот объективный показатель в различных других факторах, которые позволят принимать тех, «кого нужно» и закрыть дорогу талантливой подготовленной молодежи, которая не имеет связей или денег. И в случае принятия данного «Закона» уже в следующем году общество столкнется с совсем другой ситуацией при поступлении детей в вузы, как говорят, «вероломно, без объявления войны». И снова вернутся «ректорские списки», взятки, протекция – все то, от чего в значительной мере удалось избавиться».

По словам И.БЕКЕШКИНОЙ, «с маниакальной настойчивостью министерство хоть мытьем, хоть катаньем, как угодно, пытается ликвидировать, может, единственную в Украине успешную реформу, которая дала шанс детям из простых семей стать студентами наиболее престижных вузов. Сейчас этот шанс у них забирают. Для этого и устраивают этот, на первый взгляд, потешный манипуляционный «референдум». А будет не смешно».