Янукович проведет день в Бразилии

Президент Украины Виктор Янукович начнет в воскресенье свой первый официальный визит в Бразилию, сообщает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что Янукович встретится с президентом страны Дилмой Руссефф, председателем сената Национального конгресса Жозе Сарнеем, руководителями местных органов власти, отмечает пресс-служба.

Одной из главных тем переговоров украинского лидера в Бразилии должна стать реализация совместного двустороннего проекта в космической сфере, в рамках которого планируется запуск ракеты-носителя "Циклон-4"с космодрома Алкантара в северном бразильском штате Мараньян.

Кроме того, Виктор Янукович и Дилма Руссефф примут участие в работе первого украинско-бразильского бизнес-форума, а также обсудят активизацию политических контактов на высшем уровне, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По данным администрации президента Украины, по результатам государственного визита в Бразилию предусматривается подписание Совместного заявления президентов Украины и Федеративной Республики Бразилия, а также других двусторонних документов, в частности, в сферах сельского хозяйства и здравоохранения.