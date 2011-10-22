Томенко рассказал анекдот о Януковиче и Азарове

Президенту Виктору Януковичу нужно радикально изменить команду, иначе встанет вопрос менять его.

Такое мнение в интервью "Газете по-украински" выразил вице-спикер, член фракции "БЮТ-Батькивщина" Николай Томенко.

"Если летом треть людей сочувствовали Юлии Владимировне, треть - была за процесс и трети было безразлично, то сейчас значительная часть равнодушных перешла на сторону Тимошенко. То есть, за нас где-то 55 процентов", - отметил он.

"А динамика падения рейтинга Януковича фантастическая. В марте его деятельность одобряли 55,3 процента, в октябре - 23,8. Ни у одного предыдущего президента такого не было", - отметил Томенко.

Он также считает, что сокровенное желание Януковича - остаться у власти надолго.

"Президенту нашептывают, что его смогут выбирать в парламенте, и он будет первым лицом 15 лет. А для этого нужно иметь смесь политического режима из России и Беларуси. И к этому идет", - сказал вице-спикер.

"Программа президента реализуется, как в анекдоте: "Правительству нужно активнее работать с обездоленными", - выступает Янукович. Азаров подходит к нему и спрашивает: "Виктор Федорович, я учу украинский, но объясните: кто такие "обездоленные"? - "Это те, кто не отдал нам "долю", - пошутил Томенко.

На вопрос, когда выпустят из тюрьмы экс-премьера Юлию Тимошенко, вице-спикер сказал: "В оптимистичной версии - в конце следующей недели. В реалистичной - до конца года. Надеемся только на Европейский суд по правам человека".

Украинская правда