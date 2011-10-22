Кличко говорит, что с Банковой не договаривался и в мэры Киева пойдет

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО будет баллотироваться на должность столичного мэра, а его политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

Об этом лидер «Украинского Демократического Альянса за Реформы» В.КЛИЧКО заявил в интервью изданию «Зеркало недели».

«Я уже давно очертил свои приоритеты. Буду баллотироваться в мэры Киева, а партия «УДАР» пойдет на выборы в Верховную Раду», - сказал В.КЛИЧКО.

При этом политик опроверг слухи о том, что он якобы снимет свою кандидату на выборах в столице из-за договоренности с властью.

«Никаких диалогов с Банковой я не веду и никаких соглашений не заключал. Сегодня веду активный диалог с простыми украинцами, с киевлянами. Их доверие – вот мои приоритеты. Мне не о чем договариваться с Банковой и нечего просить у власти», - отметил В.КЛИЧКО, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Также он добавил, что вопрос его возможного участия в президентских выборах сегодня не актуален: «Действительно, неделю назад я узнал, что баллотируюсь в Президенты. Было интересно наблюдать, как очень многие профессиональные журналисты и СМИ подхватили эту утку. Однако на сегодняшний день вопрос президентских выборов, которые пройдут только в 2015 (!) году, думаю, не актуален. Всему свое время».

В.КЛИЧКО также информировал, что партия «УДАР» будет инициировать изменения к Закону «О столице», чтобы вернуть Киеву реальное самоуправление.

Это вопрос – очень важный для столицы, подчеркнул он. Ведь, по словам политика, Киев – едва ли не единственный город в Европе, где нет местного самоуправления. Поэтому всенародно избранный мэр должен получить серьезные полномочия, чтобы иметь возможность провести реформы. «Поэтому ситуация, когда многомиллионный город зависит от назначенного наместника – недопустима», - подчеркнул он.

«О чем мы говорим, если у нас уничтожена одна из ключевых европейских ценностей - самоуправление?! О каких принципах мы вообще вспоминаем, если выборы в Киеве не проводятся только потому, что мэром должен стать представитель Партии регионов? И никто другой. И пока ПР не подтянет рейтинг своего кандидата, выборов не будет. Вы видите здесь что-то от демократии? Я – нет», - отметил В.КЛИЧКО.