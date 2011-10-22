Дело на «любимого судью Тимошенко» просто ждало, пока тот выйдет из ВР?

Прокуратура столицы не возбуждала нового уголовного дела в отношении бывшего председателя Печерского районного суда Киева Николая ЗАМКОВЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, "прокуратурой города Киева в 2002 году было направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя Печерского районного суда города Киева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364 УК Украины и ч. 2 ст. 176 УК Украины (в редакции 1960 года)".

Приговором Апелляционного суда Киевской области от 29 марта 2004 года, говорится далее в сообщении, бывший председатель Печерского райсуда Киева был осужден к 2 годам лишения свободы условно, который по кассационному представлению прокурора, в декабре 2005 года Верховным судом Украины отменен, а дело направлено в Апелляционный суд Киевской области на новое судебное разбирательство.

"В связи с избранием подсудимого народным депутатом Украины уголовное дело находилось без движения до окончания его полномочий. С декабря 2009 года данное уголовное дело находится на рассмотрении в суде", - отметили в столичной прокуратуре.

Как сообщалось, Н.ЗАМКОВЕНКО проработал судьей Печерского суда с 1996 по 2001 год, в должности председателя суда – с июня 1998 по июль 2001 года.

24 июля 2001 года Президент Леонид КУЧМА уволил Н.ЗАМКОВЕНКО с должностей. Основанием для этого стало представление Высшего совета юстиции о увольнении «за нарушение присяги судьи».

Накануне увольнения Н.ЗАМКОВЕНКО принял одно из наиболее известных своих решений – об освобождении из-под ареста экс-вице-премьера Украины, лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Ю.ТИМОШЕНКО. 27 марта 2001 г. она вышла на свободу, пробыв за решеткой с 13 февраля 2001 года.

С 04.2006 М.Замковенко был депутатом Верховной Рады Украины 5-го созыва от Блока Юлии Тимошенко. 06.2007 он "засветился" в скандале с "БЮТ-2", провозгласив себя председателем фракции БЮТ численностью в 14 нардепов, после того, как 103 бютовца подали заявления о сложении депутатских полномочий, чтобы добиться роспуска парламента.

Между тем недавно СМИ сообщали, что в настоящее время прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Н.ЗАМКОВЕНКО в связи с тем, что, «будучи должностным лицом, постоянно осуществляя функции судебной власти – правосудия, в период из 1996-го по 2001 год совершил служебные преступления и преступления против правосудия, связанные с использованием служебного положения».

В перечень преступлений, которые инкриминируются экс-председателю Печерского суда, входят более 10 незаконных решений суда. В большинстве случаев претензии прокуроров касаются законности приговоров, которые были вынесены Н.ЗАМКОВЕНКО в 1996-2000 годах.

В настоящее время депутаты от «БЮТ-Батькивщины» считают, что «режим демонстративно запугивает и без того насмерть перепуганных судей, для чего возбуждено уголовное дело против прежнего судьи Николая ЗАМКОВЕНКО, преступление которого в том, что десять лет назад он принял законное решение и освободил Юлию ТИМОШЕНКО».

«Преследование ЗАМКОВЕНКО – это четкий сигнал Президента судьям из Апелляционного и другого судов, которые вскоре будут рассматривать жалобу ТИМОШЕНКО относительно незаконного приговора Печерского судилища», - утверждается в заявлении фракции.