Ющенко понял, в чем состоит миссия суда в деле Тимошенко

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что вокруг вопроса привлечения к ответственности экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО должна быть снята политизация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире Шустер Live.

По словам В.ЮЩЕНКО, в этом вопросе должны разобраться сами украинцы. Он отметил, что очень важно знать прикладную сторону данной ситуации - экономическую сторону этой проблемы и "не давать политизировать этот процесс там, где это не нужно".

"Миссия суда, его главная цель, по моему мнению, могла заключаться в одном: как отвести Украину от этого фатального соглашения, как побудить нацию консолидироваться. Потому что мы при таком соглашении жить не будем", - сказал В.ЮЩЕНКО.