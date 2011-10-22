Томенко: губернаторы уже отбирают миллионеров в следующий парламент

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что в украинских условиях мажоритарная составляющая превратится в привлечение властью, в частности главами областных администраций, к участию в избирательной кампании богатых людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя законопроекты о выборах народных депутатов, включенные парламентом в повестку дня .

«Участие богатых людей - единственный шанс партии власти обеспечить себе большинство в следующем парламенте, поскольку многие из них не ассоциируются с властью и Партией регионов, а их привлечение как внепартийных и независимых дает возможность не только сконцентрировать админресурс в поддержку будущих членов Партии регионов, но и решить собственные и партийные финансовые вопросы», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он сообщил, что по информации из многих областей, главы областных администраций уже объявили конкурс на должность будущего депутата от мажоритарного округа. Но особенность этого конкурса, по словам Н.ТОМЕНКО, заключается в том, что будущему депутату нужно не только самоотверженно и фанатично работать на поддержку власти и отдать свою карточку для голосования в собственность Партии регионов, но и оплатить вступительный билет, который в разных областях, как информируют предприниматели, достигает от двух до семи млн. дол.

В то же время, Н.ТОМЕНКО добавил, что по той же информации, сейчас многие бизнесмены отказываются от этого, поскольку не понимают, кто будет принимать окончательное решение об их участии и победе на выборах: главы областных администраций, руководство правительства или чиновники Администрации Президента. «При любых обстоятельствах с включением сегодня в повестку дня законопроекта начался конкурс на кандидатов в депутаты по мажоритарным округам от власти и начат сбор средств», - добавил Н.ТОМЕНКО.