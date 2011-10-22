Российский министр объяснил правила свободной торговли с Россией

Исключения энергоносителей из списка изъятий в рамках зоны свободной торговли СНГ возможно в рамках дальнейшей интеграции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сказал министр энергетики России Сергей ШМАТКО, отвечая на вопрос, когда энергоносители могут быть исключены из списка изъятий рамках ЗСТ СНГ.

«Я думаю, что это комплексный процесс и рассматривать его можно исключительно в логике общих интеграционных процессов. Мы не зря сделали эти изъятия, причем не только для России, но и многих других стран для которых это важная экспортная позиция и составляет достаточно существенную часть фискальной системы», - сказал он.

С.ШМАТКО отметил, что в этом вопросе очень сложно называть конкретные сроки, поскольку «мы видим логику интеграционных процессов комплексно».

«Мы очень рады, что Украина подписала договор о ЗСТ (СНГ), мы очень рады слышать те заявления и сигналы, которые последнее время мы слышим от украинских политиков», - сказал он.

«Заявления о том, что мы будем практиковать практику постепенного исключения изъятий из этого списка – это принципиальная позиций», - добавил С.ШМАТКО.

При этом он подчеркнул, что «это дорога с четко указанным направлением на создание системы полноценной интеграции, по которой мы пойдем вместе с Украиной держась за руки».

По его словам, эта позиция высказана в статье премьер-министра Владимира ПУТИНА, опубликованной в газете «Известия» о создании Евразийского союза.

Как сообщал УНИАН, 20 октября премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что в список изъятий в рамках зоны свободной торговли СНГ попали энергоносители и металлы.

«Речь идет об изъятиях по товарным группам, которые представляют для бюджетов наших стран, в том числе бюджета РФ, фискальный интерес. Это те группы товаров, за счет которых мы в значительной сфере пополняем свой бюджет. Речь идет об энергоносителях, металлах и некоторых других товарах», - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что стороны исходят из того, что постепенно изъятия будут уходить, но сроки пока не установлены.