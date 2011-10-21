Ющенко считает, что в деле Тимошенко уже назревает амнистия

Экс-президент Виктор Ющенко считает, что в деле экс-премьера Юлии Тимошенко уже происходит "амнистиционный процесс".

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, комментируя суд над Тимошенко относительно подписания газовых соглашений с Россией в 2009 году.

"Миссия суда, его главная цель, на мой взгляд, могла заключаться в одном: как отвлечь Украину от этой роковой сделки, как побудить нацию консолидироваться. Ибо мы при таком соглашении жить не будем", - заявил он.

"Турки сказали, что они на таких условиях жить не будут, поляки сказали, что они при таких условиях жить не будут. Украинская нация разделена, как всегда, пополам - из-за политизации", - добавил Ющенко.

"Мне бы хотелось видеть, что украинские власти, украинская оппозиция и, главное, украинская нация, консолидировались вокруг того, что такого рода соглашение не является конституционным, или таким, которое не отвечает экономическим расчетам", - добавил экс-президент.

При этом Ющенко выказал уверенность, что "в деле Тимошенко уже идет амнистиционный процесс".

"Имейте в виду, что этот эпизод... Действительно, знаете, вина или суть суда не заключается в тяжести самого судебного приговора, самой казни. Суть, и одна из ведущих целей судебной и правовой системы, - неотвратимость", - заявил экс-президент.

"Это тема, чувствительная. Думаю, что пройдем ее. Но, если мы не ответим на действительно ключевую проблему через пару лет, вы действительно будете видеть другую страну", - уточнил он.

Украинская правда