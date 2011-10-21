Нардеп просит ЕС не требовать от судов в Украине политического решения

Украина - европейская страна, и вскоре станет членом Европейского Союза. Такое мнение выразил член фракции Партии регионов в Верховной Раде, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Владимир Вечерко, сообщает официальный сайт ПР.

Нардеп напомнил, что европейский выбор Украины закреплен не только в Конституции, но и в Законе "Об основах внутренней и внешней политики", “Брюссель остается стратегическим партнером Украины, и этот вопрос не подлежит пересмотру”.

Впрочем, заметил нардеп, это не значит, что Украина отказывается партнерства с Россией. Было бы неправильно противопоставлять взаимодействие Киева с ЕС отношениям с РФ.

“Мы благодарны европейским политикам, которые на протяжении многих лет проявляли принципиальность в вопросах поддержки Украины на пути в Европу, в том числе в таких непростых вопросах, как соблюдение прав человека, верховенство закона, прозрачность работы власти и внедрения других демократических стандартов, - заявил депутат.

Сегодня мы просим некоторых европейских политиков проявить такую же принципиальность в вопросе независимости украинского правосудия. Ведь требовать от Президента Украины и парламентариев вмешаться в судебный процесс и повлиять на вердикт по делу прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко - это требовать нарушить прописанные в нашей Конституции принципы раздела власти на судебную исполнительную и законодательную.

Ультиматумы многих зарубежных политиков сводятся к двум вопросам: отпустить Тимошенко и дать ей возможность избираться. Но при этом они не могут сказать: как такие требования соотносятся с необходимостью сохранить независимость суда.

Подобные требования идут в разрез с соблюдением принципов верховенства права и независимости судов. Оппозиционность к власти не должна служить прикрытием и способом избежать ответственности за совершенные противоправные действия.

Мы признаем существующее несовершенство нашей судебной системы. В ней часто имеют место коррупция и заангажированность. В связи с чем к приговорам судов есть много вопросов у наших граждан и правозащитных организаций. Но если другие ветви власти будут вмешиваться в судебную систему, причем избирательно, от этого она не станет лучше. Освобождение от ответственности одного экс-чиновника не обеспечит всем гражданам надлежащего уровня судебной защиты.

Существующие сегодня проблемы судебной системы не оправдывают требований о вынесении политически мотивированного решения. Напротив, нынешнее состояние дел в судах требует проведения беспристрастной и комплексной судебной реформы.

Почти два года пребывания нашей команды у власти продемонстрировали стремление реформировать украинскую систему правосудия с тем, чтобы в стране установилось верховенство Конституции и законов. Сделаны первые шаги по прозрачному и беспристрастному отбору судей которых назначают на должности судей в первый раз. И этот шаг был положительно воспринят нашими европейскими партнерами. Но его результат станет заметным спустя некоторое время”.