Клюев говорит, что переговоры в Брюсселе были «непростыми»

Завершение переговоров в части зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом открывает путь к завершению переговоров по соглашению об ассоциации в целом до конца текущего года

Об этом в Брюсселе заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

"Вчера вечером после интенсивных переговоров нам удалось согласовать все ключевые параметры в части … зоны свободной торговли. Наши договоренности открывают путь к завершению переговоров по соглашению об ассоциации до конца года", - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, переговоры, в частности, с комиссаром ЕС по вопросом торговли Карелом Де ГУХТОМ, были достаточно непростыми, обсуждался «ряд тяжелых вопросов». Но стороны проявили готовность слышать друг друга и идти на серьезные компромиссы, отметил первый вице-премьер-министр Украины.

А.КЛЮЕВ сообщил, что, основываясь на достигнутых договоренностях, даны поручения экспертам доработать все технические формальности.

«Я рад, что вчера мы достигли договоренностей по всем аспектам. Остались лишь некоторые технические моменты. Но у нас есть принципиальные договоренности, и теперь они должны реализоваться», - заявил в свою очередь Еврокомиссар К. Де ГУХТ. По его словам, теперь подписание договора об ассоциации возможно до конца года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части соглашения об ассоциации.

Справка УНИАН. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.