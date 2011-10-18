Томенко: Янукович скоро будет ездить только между Россией и Кубой

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в случае дальнейшего нежелания идти на уступки европейским странам может загнать себя в ситуацию, когда будет осуществлять визиты только между Россией и Кубой.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил корреспонденту УНИАН, комментируя перенос визита В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель.

«Нежелание идти на уступки и остановить политические репрессии приведет к тому, что мы утратим европейскую перспективу и ЯНУКОВИЧ будет ездить между Россией и Кубой», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, сегодняшние действия оппозиции в парламенте направлены не только на защиту экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от преследований, но и на защиту европейского выбора Украины.

«Вполне очевидно, что если авторитарный режим, который вводится в Украине, будет окончательно установлен и все оппоненты власти будут «сидеть», то ЯНУКОВИЧА не будут приглашать в европейских страны», - сказал Н.ТОМЕНКО.