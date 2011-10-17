Француз-аграрий понимает позицию России в отношении Украины

Советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank Жан-Жак ЭРВЕ считает, что для интеграции в Европейский Союз Украина должна пересмотреть условия формирования цен на сельхозпродукцию.

Об этом эксперт сказал в интервью Институту Горшенина, переданному УНИАН.

В частности, Ж.-Ж.ЭРВЕ считает, что ЕС еще долго будет продолжать переговоры об открытии своего рынка для украинской сельскохозяйственной продукции, если Украина не пересмотрит условия формирования цен на них.

По его словам, нельзя назвать очевидным, что украинская продукция не может конкурировать с продуктами питания, произведенными в ЕС.

«Некоторые производства очень конкурентны – мясо, зерно, птица…», - отметил эксперт.

Вместе с тем Ж.-Ж.ЭРВЕ не согласен с однозначными выводами, в том числе российских экспертов, что Европа не заинтересована в открытии своего рынка для украинских продуктов.

«Если бы вместо абсолютной конкуренции наши аграрии нашли, как сотрудничать, это было бы неплохо. Но я понимаю позицию России, которая хочет быть единым могущественным блоком в мире и думает, что Украина будет частью этого российского блока – как Беларусь, как Казахстан. И как политики они не всегда будут говорить правду», - отметил он.

Эксперт обратил внимание на большую разницу в себестоимости производства одной тонны зерна в Украине и в странах ЕС.

«В Украине чистая прибыль – около 200 евро. Но без субсидий. В ЕС – то же самое, но благодаря субсидиям в 400 евро. Если бы Евросоюз не давал поддержку фермерам – никто бы не мог работать с прибылью. В ЕС очень большая компенсаторность сельского хозяйства. Это для базовых продуктов, например – зерновых», - подчеркнул он.

Ж.-Ж.ЭРВЕ подчеркнул, что европейское сельское хозяйство было бы невыгодно вести без субсидий, потому аграрии также сохраняют природу.

«Мне интересно, чтобы вместо пустыни я видел прекрасный пейзаж. Я вижу поля, я вижу коров, реки, грибы – не только навоз. За это нужно платить – я готов платить, через налоги и субсидии для фермеров. Но они должны мне показать, что делается для пейзажей, – и я буду это контролировать», - отметил эксперт.

Ж.-Ж.ЭРВЕ подчеркнул, что горожане в странах ЕС готовы поддерживать жителей сел.

«Потому что там есть природа. И надо, чтобы люди, которые там, в селах, живут, использовали ее не только в своих целях. А так – конечно есть большая разница – если я могу продавать продукцию с 200 евро прибыли, то я могу и еще снижать цену», - сказал он.

По мнению эксперта, в ЕС опасаются, что если его аграрный рынок будет открыт, то произойдет крах в производстве зерна.

«Поэтому надо думать, а как это можно сделать вместе? Производить и продавать в Китай, например. В стране, где есть условия для развития аграрного рынка, этим необходимо заниматься без отрицательных последствий для природы», - добавил он.