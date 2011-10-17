Янукович рассказал, как борется с бедностью

Сокращение масштабов бедности является приоритетным направлением государственной политики.

Об этом говорится в обращении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по случаю Международного дня борьбы с бедностью.

"За последние 20 лет значительная часть украинских семей на собственном опыте почувствовала разные проявления бедности. Влияние на это имели ряд факторов - от внезапного обесценивания трудовых сбережений в начале 1990-х до потери работы во время экономического кризиса. Сокращение масштабов этого явления является приоритетным направлением нашей государственной политики. Ведь бедность, как постоянный источник социальной напряженности, значительно сдерживает развитие Украины на пути достижения европейских стандартов жизни", - говорится в обращении.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что благодаря принятым мерам, в частности в рамках Программы экономических реформ на 2010-2014 гг. "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство", правительство достигло существенных сдвигов в этой сфере. Показатель бедности за 2010 год сократился на 2,3%, при достижении самого низкого уровня с 2001 года. Это стало следствием повышения почти на 25% прожиточного минимума, более чем на 12% среднего размера пенсий, на 10% реальной заработной платы. Однако осталась высокой бедность среди многодетных семей и жителей сельской местности, не утратила остроты эта проблема для работающего населения. Каждая четвертая семья, в состав которой входят дети и все работающие взрослые, относится к категории бедных.

"Именно поэтому мной были внесены законы, направленные на улучшение жизненного уровня семей с детьми. Парламент поддержал мои инициативы, и благодаря совместным усилиям уже в этом году родители получили увеличенный размер помощи при рождении ребенка, а малообеспеченные семьи - усиленную финансовую поддержку от государства. Стабилизация развития украинской экономики, уменьшение административной нагрузки на бизнес, установление четких налоговых правил будет стимулировать открытие новых рабочих мест, даст возможность повысить доходы работников и, как следствие, увеличить расходы государственного бюджета на социальные выплаты малообеспеченным. В то же время наша социальная политика должна быть направлена на рост среднего класса. В этом залог нашего успеха", - подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что будет поддерживать все программы, которые будут создавать для наших граждан возможности повысить свой жизненный уровень.

*** Сегодня согласно резолюциий Генеральной ассамблеи ООН, принятой 22 декабря 1992 года, отмечается Международный день борьбы с бедностью.