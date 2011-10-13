В Кабмине заинтересовались интернет-магазинами

Кабинет министров Украины на заседании 12 октября одобрил проект закона «О внутренней торговле», которым предусмотрены особенности организации дистанционной торговли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В законопроекте «О внутренней торговле» отдельной статьей впервые определены особенности работы интернет-магазинов. В соответствии с этой статьей, предприниматель должен будет иметь офисное помещение, в котором он будет осуществлять оформление и хранение документов, связанных с хозяйственной деятельностью (в том числе по покупке-продаже товаров).

Также предпринимателей обяжут предоставлять покупателям информацию об их наименовании, местонахождении, сведениях о государственной регистрации, наличии патента или лицензии, товарах и условиях договора покупки-продажи путем ее размещения в каталогах, буклетах, проспектах, информационных сетях, в частности, сети Интернет.

В данный момент законопроект находится на доработке в Кабмине перед подачей на рассмотрение Верховной Рады.