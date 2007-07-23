Янукович заставит министров придержать язык

Кабинет министров постановлением от 18 июля утвердил Регламент Кабинета министров. Как отмечается в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства, указанный документ устанавливает порядок организации деятельности правительства, связанной с выполнением его полномочий. Другим постановлением от 18 июля Кабмин признал утратившими действие 30 постановлений, начиная с постановления о Временном регламенте Кабинета министров, подписанного премьер-министром Украины Виктором Ющенко 5 июня 2000 г., и еще 29 документов, содержавших изменения и дополнения к Временному регламенту.

В отличие от Временного, в Регламенте, утвержденном 18 июля, содержится пункт о том, что Кабинет министров ответственен перед Президентом Украины и Верховной Радой, подконтролен и подотчетен Верховной Раде в границах, предусмотренных Конституцией Украины.

Кроме того, согласно новому регламенту, премьер-министр "вносит на рассмотрение Верховной Рады представление о назначении членов Кабинета министров, кандидатуры которых предложены коалицией депутатских фракций в Верховной Раде (кроме министра обороны и министра иностранных дел), Председателя Антимонопольного комитета, Председателя Госкомтелерадио, Председателя Фонда государственного имущества путем направления письма за своей подписью вместе со сведениями, предусмотренными частью четвертой статьи 9 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

В новом Регламенте также отсутствует пункт относительно того, что действие актов Кабинета министров может быть остановлено Президентом Украины в связи с несоответствием Конституции Украины с одновременным обращением в Конституционный Суд Украины относительно их конституционности.

Кроме того, пункт о том, что члены Кабмина не могут действовать вопреки позиции правительства, дополнен уточнением, что министры не могут без согласия премьера обнародовать какую-либо информацию о ходе заседания Кабинета министров и оценке позиций, которые выражаются членами Кабинета министров на заседаниях.

В документе также детально расписаны функции премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьеров, министров, а также работа Секретариата Кабинета министров, организационные основы деятельности правительственных комитетов и т.п.

РБК