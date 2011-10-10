Иващенко так и не отвезли к стоматологу

Конвойная служба МВД продолжает не выполнять решение суда о вывозе из СИЗО для лечения бывшего в.и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, сославшись на информацию, которую получил от своего подзащитного сегодня во время посещения Киевского следственного изолятора.

"При определении даты следующего заседания (27 октября) суд учел необходимость лечения ИВАЩЕНКО в условиях неврологического стационара, о чем, кстати, указано в акте осмотра его независимыми врачами и медиками СИЗО. Но по состоянию на сегодняшний день, несмотря на время, предоставленное судом для лечения ИВАЩЕНКО, лечение не предоставляется (он вынужден принимать только назначенное врачом болеутоляющее) и даже не видно признаков того, что этот вопрос собираются как-то решать, - наблюдается откровенный саботаж поручений суда и прокуратуры со стороны Конвойной службы МВД, которая должна обеспечить вывоз ИВАЩЕНКО в медицинское учреждение", - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По словам адвоката, такая бездеятельность конвоя касается не только вывоза В.ИВАЩЕНКО для лечения обострившейся хронической болезни позвоночника, но и лечения у стоматолога.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, его подзащитного уже несколько раз - 27 сентября, 4 и 7 октября - предупреждали о выезде к врачу-стоматологу, однако каждый раз это срывалось из-за неприбытия конвоя. "В частности, в последний раз ИВАЩЕНКО был вынужден ожидать более трех часов в спецпомещении СИЗО, прежде чем его вернули в камеру", - подчеркнул Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судомеханический завод". В.ИВАЩЕНКО было задержано в августе 2010 года. Относительно него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

30 сентября 2011 года В.ИВАЩЕНКО привезли на судебное заседание, несмотря на резкое обострение воспаления позвоночника.

В начале заседания, обращаясь к суду, В.ИВАЩЕНКО сказал, что боль в позвоночнике обострилась три дня назад до такого состояния, что он не может ни стоять, ни сидеть, о чем есть соответствующее заключение врачей, тем не менее конвой решил привезти его на судебное заседание.

Учитывая состояние здоровья подсудимого, Печерский райсуд столицы принял решение отложить рассмотрение дела на 27 октября.