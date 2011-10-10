В ПР не собираются менять закон под одного человека

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, член Комитета по вопросам правовой политики Владислав ЗАБАРСКИЙ сообщил, что фракция ПР еще не рассматривала вопрос относительно декриминализации ст. 365 Уголовного кодекса Украины, по которой выдвинуто обвинение экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО (превышение власти или служебных полномочий).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал сегодня.

«Фракция Партии регионов еще не рассматривала этот вопрос», – сказал депутат.

«Сейчас есть разные мнения. Высказываются разные предположения. Как вы знаете, в президентском законопроекте такого пункта нет. Вряд ли такие изменения будут инициировать представители ПР, ведь общее мнение, которое господствует во фракции, – не нужно менять закон под одного человека», – сказал он.

В то же время В.ЗАБАРСКИЙ отметил, что во фракции есть депутаты, которые считают, что можно было бы рассмотреть декриминализацию ст. 365 УКУ, если с подобной инициативой выступят представители оппозиции и докажут необходимость и обоснованность такого шага.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Законопроектом предлагается за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы ввести санкцию в виде штрафа. Суд может заменить штраф на другое наказание только в случае его неуплаты в течение срока, который установлен судебным решением.

Указанная модель предлагается также и для некоторых случаев, предусмотренных статьями 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, по которым судят лидеров украинской оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Оппозиционеры настаивают на принятии закона о декриминализации таких преступлений с учетом их поправок.