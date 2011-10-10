Кличко посоветовали определиться: Нельзя быть одним блоком в двух местах

Председатель Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО предлагает Блоку Виталия Кличко присоединиться к участию в митинге под Печерским райсудом 11 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной парторганизации «Батькивщины».

Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил, что участие в митинге оппозиционных сил у Печерского суда уже согласовало большинство оппозиционных к нынешней власти партийных организаций и общественных объединений Киева.

«За время от начала рассмотрения дела в отношении Юлии ТИМОШЕНКО и до сих пор мы не видели среди рядов оппозиционеров соратников Виталия КЛИЧКО. В палаточном городке не было ни одного представителя этой политической силы. Поэтому с кем теперь Блок Кличко и кого представляют его депутаты в Киевсовете – большой вопрос», - подчеркнул депутат.

По его словам, «в конечном итоге киевляне должны понять - КЛИЧКО с оппозицией или с властью, потому что нельзя быть одним блоком в двух местах».

Также Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил, что как можно большее количество сторонников оппозиции будет гарантировать проведение завтра мирной акции. Ведь, по его информации, уже с 6-ти утра будет проходить формирование «массовки» из числа амнистированных граждан в поддержку власти.

«Насколько мне известно, граждан будут собирать в трех направлениях – на Банковой со стороны ул. Институтской, со стороны ул. Лютеранской и непосредственно возле Печерского суда», - заявил депутат.