Турчинов обещает «адекватный ответ» на обвинительный приговор

В партии «Батькивщина» не берутся прогнозировать, каким будет судебный приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель голови партії «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Прогнозировать это решение не может никто. Прогнозировать решение не сможет даже судья КИРЕЕВ», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ высказал убеждение, что написанный приговор для Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ получит в Администрации Президента в последний момент.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ высказал убеждение, что оснований для обвинительного приговора нет. «Оснований у них продолжать нахождение ТИМОШЕНКО за решеткой столько же, сколько для введения военного положения в Украине», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ заверил, что если власти перейдут границу закона и вынесут обвинительный приговор, то реакция сторонников Ю.ТИМОШЕНКО будет адекватной. «По сути, это будет фактически введение в Украине чрезвычайного положения. Наш ответ будет адекватным», - сказал он, не уточнив, что именно имеет в виду под адекватными действиями.

На вопрос, насколько вероятно помилование для Ю.ТИМОШЕНКО, А.ТУРЧИНОВ ответил: «Помилование может быть для человека, который нарушил закон, а Ю.ТИМОШЕНКО этого не делала».

Он также подчеркнул, что для «Батькивщины» неприемлем и вариант административного наказания для Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку она не совершала противоправных действий.

Он добавил, что власть, ища варианты выхода из ситуации, должна была бы сохранить свое лицо, полностью закрыв дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО. «Свое лицо нужно сохранять, не нарушая Конституцию и не совершая тотальной коррупции в Украине», - сказал А.ТУРЧИНОВ.