Прокурор: адвокаты Луценко выдают желаемое за действительное

Представители Генеральной прокуратуры Украины в Печерском районном суде Киева опровергают заявления адвокатов о том, что дело бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО разваливается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам по окончании судебного заседания заявил представитель обвинения по делу Дмитрий ЛОБАНЬ.

«Утверждение адвокатов о том, что дело разваливается, это их желание – они желаемое выдают за действительное. В действительности, свидетели, в том числе и сегодняшние, полностью подтвердили показания – те, которые они давали на досудебном следствии», - сказал Д.ЛОБАНЬ.

По словам прокурора, в частности, во время сегодняшнего допроса оба свидетеля подтвердили, что водитель Ю.ЛУЦЕНКО Леонид ПРИСТУПЛЮК не исполнял обязанностей, возложенных на него как на сотрудника Департамента разведывательно-розыскной деятельности МВД Украины.

«Он был действительно водителем Ю.ЛУЦЕНКО, а не разведчиком», - подчеркнул Д.ЛОБАНЬ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, помимо прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего бывшего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

Ранее свидетели по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.