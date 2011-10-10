Власенко о деле Тимошенко: Бойко сказал бред

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко просто не знает, о чем говорит, когда заявляет об убытках в 1,5 млрд.грн. от действий Юлии Тимошенко на посту главы правительства. Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил народный депутат из фракции БЮТ в Верховной Раде, защитник экс-премьера Сергей Власенко.

По словам политика, в материалах дела экс-премьера "нет ни одного доказательства ее вины". "Обвинения полностью абсурдны. Последний абсурд прозвучал из уст министра Бойко, который заявил об убытках в 1,5 млрд. Но при этом он указал, что эти убытки нанесены Укртрансгазу. Но иск подал Нафтогаз! Это полный бред, они просто не знают, что они говорят", - подчеркнул Власенко.

Он отметил, что Бойко "не может не знать, что контракты на куплю-продажу так называемого технического газа заключались между Нефтегазом и Укртрансгазом в декабре 2008 года". "Тимошенко вообще никакого отношения к ним иметь не может", - добавил политик.

В целом, по его словам, решение суда в отношении экс-премьера "целиком и полностью зависит от позиции Виктора Януковича. "Решение принимает не Киреев (судья по делу экс-премьера), потому говорить о том, что будет написано в том документе, который он будет оглашать, связывать с его собственной работой нельзя", - подчеркнул Власенко.

"Если будут выполнены обязательства, которые Янукович брал перед представителями европейского политикума, тогда, наверное, можно ожидать каких-то позитивных подвижек в деле Тимошенко", - сказал Власенко.

Напомним, начало объявления приговора по газовому делу против экс-премьера Тимошенко, предварительно, назначено на 11 октября. Объявление приговора может быть перенесено на другой день.