Пискун: Сейчас Киреев в деле Тимошенко царь и Бог

Судья Родион Киреев в своем решении может указать, повлияли ли технические ошибки следователя на объективность расследования дела экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал "регионал", бывший генпрокурор Святослав Пискун.

"Если так, приговор выносить нельзя. Это должен сказать судья, а не следователи. Киреев на себе замкнул все. Он сейчас в этом деле царь и Бог. Что будет через пару лет - никто не знает. Не важно, молодой или пожилой судья. Он должен быть справедливым", - отметил он.

"Я думаю, что суд все равно примет решение. Какое именно - я не могу озвучивать. Во-первых, когда судья находится в совещательной комнате - это давление на суд. Поэтому желательно об этом меньше говорить. Во-вторых, кто сегодня может залезть Кирееву в голову? Никто", - подчеркнул политик.

По словам "регионала", для того, чтобы определить, каким является решение по делу Тимошенко, нужно знать материалы.

"Через прессу, в частности, телевидение, их нельзя изучить. Если бы я изучил доказательства и материалы, как юрист, точно сказал бы, какое в этом деле можно принять решение. Но я их не видел. Мы, прокуроры, привыкли работать с документами. Разговоры нас мало интересуют. Даже когда на суде кто-то говорит, мы его не слышим, пока это не будет написано на бумаге и человек внизу не подпишется о том, что это говорил. Беседу к делу не подошьешь", - добавил Пискун.Напомним, защита экс-премьера нашла в уголовном деле ошибки, в частности подписанный документ с несуществующей датой 31 апреля 2011.