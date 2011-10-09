В Таможенном союзе убеждают: ЗСТ с ЕС принесет Украине лишь политические дивиденды

Вхождение Украины в зону свободной торговли с Европейским Союзом приведет к ускорению свертывания научно-технического взаимодействия между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на Родосском форуме в Греции заявил ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана Сергей ГЛАЗЬЕВ.

В частности, по его словам, политическая элита Украины консолидировано отстаивает европейский вектор развития, в то время как данные статистики внешней и внутренней торговли России и Украины подтверждают экономические преимущества создания единой таможенной территории.

По информации С.ГЛАЗЬЕВА, общий товарооборот Беларуси, России и Казахстана в первом полугодии 2011 года возрос белее чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом согласно расчетам Института народнохозяйственного прогнозирования российской Академии наук, в ближайшие 10 лет интеграционный эффект для Украины в случае присоединения к Таможенному союзу и ЕЭП позволит увеличить совокупный ВВП Украины на 773 млрд. дол., или 34% к современному уровню ВВП.

В случае вхождения Украины в зону свободной торговли в Евросоюзом C.ГЛАЗЬЕВ прогнозирует ускоренное свертывание научно-технического взаимодействия между Россией и Украиной в авиастроении, энергетике, машиностроении, ракетно-космическом сотрудничестве и судостроении.

По его мнению, такие действия приведут к сокращению украинского экспорта на 2 млрд. дол. в год. Вступление Украины в ЗСТ дает Евросоюзу за счет увеличения рынка приблизительно 8 млрд. долларов в год, что не несет большого экономического содержания, а имеет только большое политическое содержание для Евросоюза, заявил С.ГЛАЗЬЕВ.