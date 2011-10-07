Ляшко заявляет, что за ним следят

Народный депутат Украины (внефракционный) Олег ЛЯШКО заявляет о слежке за ним работников милиции после его критики в адрес министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам О.ЛЯШКО под зданием парламента и под Кабмином за его машиной следили работники милиции. «Когда у меня возле Кабинета министров на улице Садовой происходила встреча с избирателями, работники милиции, как потом я выяснил, Андрей ЗОБОВ и Сергей ЧАБАНОВ заблокировали мне машину и под надуманным предлогом пытались забрать ее на админплощадку», - сказал О.ЛЯШКО. По его словам, несколько часов машина с сотрудниками милиции преследовала его по городу Киеву.

О.ЛЯШКО отметил, что сегодня во время Часа вопросов к правительству он подошел к министру внутренних дел и просил объяснить, что происходит. «Он улыбнулся и сказал, что я должен возместить тот ущерб, который вроде бы вчера нанес, – какое-то разбитое стекло и еще что-то. Это при том, что я ничего не бил», - сказал народный депутат. О.ЛЯШКО отметил, что таким образом министр внутренних дел подтвердил, что он в курсе всего происходящего.

О.ЛЯШКО также сообщил, что он обратился к генеральному прокурору Украины с требованием возбудить уголовное дело против министра внутренних дел А.МОГИЛЕВА за препятствование осуществлению деятельности народного депутата.