У Кличко говорят, что киевляне уже могут прощаться с парками и скверами (список)

Столичная власть планирует дальнейшее уничтожение зеленых зон Киева, отдав их под застройку.

Об этом говорится в заявлении депутатской фракции «УДАР Виталия Кличко», которую зачитала на заседании Киевсовета депутат Наталия НОВАК, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

Так, согласно проекту Генерального плана, 486,28 га парков и скверов и 733,63 га земель лесного и рекреационного назначения планируется отвести под застройку, отмечается в заявлении.

«Киевляне окончательно могут попрощаться с Соломенским парком, Протасовым яром, парком возле Совских прудов, Лысой горой, склонами бульвара Дружбы народов, парком «Аскольдова могила», скверами на Прорезной, Гончара и других центральных улицах, с Пейзажной аллеей и Сырецким парком, парками «Кристерова гора» и «Оболонь», «Троещина» и «Дружбы народов», парком Киото, островом Труханов, многочисленными бульварами, Гидропарком и парком «Победа», Днепровской набережной и Парком Партизанской славы. Под «нож» попадают все лесничество, Жуков остров, Феофания и Конча-Заспа», - отмечается в заявлении.

Поэтому от имени миллионов киевлян депутаты призывают КГГА остановиться и не проводить политику, приводящую к уничтожению «зеленых легких» Киева.

Также фракция «УДАР Виталия Кличко» обнародовала сегодня список территорий, которые планируется передать под застройку: «Мы официально направляем этот список в Кабинет министров Украины, чтобы там не согласовывали Генплан столицы».

Кроме того, в случае продолжения такой тенденции «УДАР Виталия Кличко» будет инициировать местный референдум, чтобы киевляне определились относительно этого Генплана.

Как отмечают во фракции, презентация Генплана, которая проходила на днях под руководством Александра ПОПОВА, стала знаковой: «Фактически все земельные участки, которые розданы предыдущей командой в рекреационных зонах и о возвращении которых городу рапортовала команда главы городской администрации, в проекте Генплана не имеют статуса рекреационных. То есть, их вернули городу только для одного – отдать под застройку другим».

«Впрочем, тогда не нужно путать понятия. Это называется перераспределение собственности, а не возвращения украденного. Вместо «молодой команды ЧЕРНОВЕЦКОГО» в Киеве появляется «молодая команда ПОПОВА», говорится в заявлении фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете.