Аккредитация на первый Открытый кубок Украины по Тхэквондо WTF

Открыта аккредитация для спортивных журналистов на первый Открытый кубок Украины по Тхэквондо WTF.

На анонсирующей пресс-конференции, которая состоится в среду, 12 октября, в 13:30 в информагентстве УНИАН, запланирована демонстрация электронной системы судейства Daedo, одобренной WTF (Всемирная Федерация Тхэквондо) и официально принятой для проведения Летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

Инновационная методика дает максимальную объективность судейства боя. Журналисты будут иметь возможность испытать на себе работу системы и протестировать эффективность современных средств защиты спортсменов.

Среди участников пресс-конференции - представители WTF и Федерации Тхэквондо Украины, консул Южной Кореи, чемпионка Европы по Тхэквондо среди юниоров.

Аккредитация обязательна:

Александр ЛЕВЧЕНКО

(095) 610-57-53

levchenko@tactic.kiev.ua