Яценюк: кое-кому немного страшно Януковича вызывать в парламент

Президент Виктор Янукович в парламенте должен отчитаться о выполнении своей предвыборной программы.

Об этом заявил депутат от НУНС, лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк в эфире 5 канала.

Он отметил, что "зарегистрировал в парламенте постановление о проведении специального заседания Верховной Рады Украины с участием президента, всего состава Кабинета министров, всего состава провластного большинства и оппозиции".

"Президент говорит с нашими западными партнерами, с будущими и действующими российскими президентами... Президент не разговаривает ни с народом, ни с оппозицией, которая представляет этот народ", - заявил политик.

Яценюк уточнил, что повестка дня такого заседания должна предусматривать два вопроса: "политический и экономический кризисы в стране".

"Почему нет поддержки? Эта поддержка есть, но знаете оно немного страшно президента вызвать в парламент, кое-кому. Пусть не боятся", - отметил он, в ответ на вопрос, почему нет поддержки такой идеи у других парламентариев.

Политик считает, что такое парламентское заседание "в первую очередь в интересах самого президента".

"Пусть не прячется от собственного народа. Она (встреча) обязательно рано или поздно произойдет", - отмечает Яценюк.

"Требую, чтобы эта программа, с которой президент шел на выборы, чтобы он пришел в парламент и отчитался, что же вы сделали. Ждем, когда президент появится в парламент не с посланием, а с серьезным разговором и ответственностью", - подытожил он.

Украинская правда