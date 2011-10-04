Литвин не знает, кто «посадил» ВР в двухметровую клетку (фото)

Верховная Рада никакого отношения к забору перед зданием парламента не имеет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН на брифинге, отвечая на вопрос, кто дал распоряжение установить забор возле ВР.

Он ответил: «Вы для того журналисты, чтобы выяснить, кто его поставил». «Я со своей стороны сделаю соответствующий запрос, кто его поставил, чтобы не открещивались те, кто его поставил», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он заявил: «Я стою и стоял на том и исхожу из того, что люди имеют право подступиться к своим избранникам».

Как отметил В.ЛИТВИН, после того, «когда сломали тот маленький заборчик, который был возле Верховной Рады и к которому имела отношение Верховная Рада, мы никоим образом ничего не делали и не собираемся, потому что ни за какими заборами никто спрятаться не может».

Как сообщали украинские СМИ, вокруг Верховной Рады появился 2-метровый забор. Со стороны Мариинского парка – тоже. Ворота забора закрыты на амбарный замок.