Томенко: Янукович настроен продавать землю уже с 1 января

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что инициатива Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о безотлагательном рассмотрении в парламенте законопроекта о рынке земли свидетельствует о том, что власть настроена начать продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 января 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил вчера на брифинге после Согласительного совета.

Вице-спикер сообщил, что от имени Президента его представитель просит парламент ускорить рассмотрение законопроектов о рынке земли, которых, напомнил он, в Верховной Раде зарегистрировано несколько.

«Это в первую очередь свидетельствует о том, что власть настроена продавать землю с 1 января 2012 года», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время он проинформировал, что правительственный законопроект о рынке земли был проанализирован научно-экспертным управлением парламента, и было предложено отправить его на повторное первое чтение.

Подытоживая, Н.ТОМЕНКО еще раз выразил обеспокоенность тем фактом, что Президент пытается ускорить рассмотрение земельного вопроса. Он напомнил, что мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения действует до 1 января 2012 года, и отметил, что «ускорение принятия законопроекта означает, что команда Президента хочет продавать землю уже с 1 января 2012 года».