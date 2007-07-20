У Ющенко считают, что Кузьмук пил воду из колодца ради пиара

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО берет под свой контроль ситуацию, сложившуюся во Львовской области в результате аварии грузового поезда с фосфором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАР на брифинге для СМИ.

Он напомнил, что В.ЮЩЕНКО планирует сегодня побывать на месте аварии. «К сожалению, действия правительства привели к тому, что лично Президент должен приехать на место (катастрофы – УНИАН) и возглавить работу по наведению порядка», - подчеркнул В.БОНДАРЬ.

Он считает, что эта трагедия демонстрирует уровень компетентности министра транспорта и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, а также вице-премьера, которые должны были принять немедленные меры по ликвидации последствий аварии.

«Одно дело попиариться – выпить воду из колодца, а другое дело – дать воду всем другим (жителям пострадавших территорий – УНИАН) и провести анализы, которые бы гарантировали, что вода не отравлена и нет угрозы для здоровья», - подчеркнул В.БОНДАРЬ.

Он остро раскритиковал министров за то, что они не прибыли на место аварии в день, когда она произошла, не обеспечили населения водой, медикаментами, продуктами питания, не взяли анализы, чтобы выяснить уровень опасности для здоровья людей.

Заместитель главы Секретариата Президента выразил удивление, почему председателю сельского совета с.Ожидов пришлось по телевидению просить людей помочь местным жителям.

Отвечая на вопрос, каким образом Президент собирается контролировать ситуацию, В.БОНДАРЬ подчеркнул, что, в частности, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА в свое время занимал должность министра по вопросам чрезвычайных ситуаций, и поэтому он в кратчайшие сроки сформирует график работ, необходимых для ликвидации последствий аварии.

Со стороны Секретариата Президента будет обеспечен ежечасный контроль выполнения этого графика. «Я думаю, этот процесс даст возможность четко понять, кто что делает и кто за что отвечает. На сегодняшний день, к сожалению, при таком большом количестве высокопоставленных должностных лиц, найти, кто там главный и кто за это отвечает, мы до сих пор не можем», - сказал В.БОНДАРЬ.

В то же время В.БОНДАРЬ не знает, будет ли во Львове проводиться дополнительное заседание СНБО по этому поводу.