"Guardian": Президент ЕС ожидает подписания соглашения с Украиной

Европейский Союз ожидает завершить подготовку соглашения об ассоциации с Украиной до конца года, несмотря на противоречивый судебный процесс в Киеве над бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко. Об этом в Варшаве заявил президент Совета ЕС Герман ван Ромпей, слова которого приводит британская газета "Guardian".

Издание напоминает, что украинский судья объявил перерыв в заседании до 11 октября, когда он намерен огласить приговор суда. ЕС и США назвали этот судебный процесс "политически мотивированным", а западные официальные лица выступили с оговорками, что такое развитие событий может стать преградой на пути европейской интеграции Украины.

Однако на саммите Восточного партнерства в Варшаве Герман ван Ромпей заявил, что ЕС все еще ожидает завершения подготовки ключевого соглашения с Украиной до конца текущего года.

Он отметил, что лидеры ЕС выразили обеспокоенность выборочным использованием судебных процедур против членов бывшей администрации: "Это серьезное дело в наших отношениях, и мы очень четко выразили свою позицию относительно этого".

Как отмечает издание, Юлия Тимошенко считает суд "направляемым ее давним соперником, Президентом Виктором Януковичем, который пытается таким образом заставить ее покинуть политику".

"Тимошенко была "движущей силой" Оранжевой революции 2004 года, во время которой была пересмотрена победа на "нечестных" выборах, которую объявил Янукович. Однако ее соперник продемонстрировал политическую стойкость и нанес ей поражение на президентских выборах 2010 года", - цитирует статью Укринформ.

"Guardian" отмечает, что Тимошенко находится в заключении уже около двух месяцев по обвинению в неуважении к суду во время процесса. Сторона обвинения утверждает, что она (Тимошенко. - Ред.) не имела полномочий подписывать контракт на поставки газа с Россией, а согласованная цена на газ была слишком высокой, что привело к значительным потерям в государственном бюджете. Прокуроры направили в суд запрос о взыскании с Тимошенко 121 тыс. фунтов стерлингов (по данным Guardian. - Ред.) как компенсацию убытков.

Сама Тимошенко, напоминает британское издание, утверждает, что на должности премьер-министра ей не требовалось специального разрешения на подписание соглашения (с Россией. - Ред.), которое помогло завершить острый ценовой спор между Москвой и Киевом.