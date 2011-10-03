Разговоры о Тимошенко в кулуарах ЕС помогут больше, чем декларации?

Неофициальные разговоры о лидере «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО во время саммита «Восточного партнерства» важнее официальной декларации.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение высказал польский эксперт по вопросам Восточной Европы, доктор наук Лукаш АДАМСКИЙ, комментируя итоги саммита «Восточного партнерства», который прошел в Варшаве 29-30 сентября.

Он выразил мнение, что самым большим успехом саммита является то, что он вообще состоялся, и на него приехало много гостей из Западной Европы – в том числе канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

«Это означает существование шанса на то, что, не смотря на антидемократические тенденции в Украине и драматичную ситуацию в Беларуси, а также не смотря на концентрацию ЕС на экономических вопросах, своих внутренних проблемах и делах Северной Африки, инициатива «Восточного партнерства» имеет шанс на развитие. Однако условием должно быть соблюдение хотя бы базовых демократических стандартов и верховенства права в странах Восточной Европы. Без этого «друзья «Восточного партнерства» не имеют «амуниции» для того, чтобы убеждать такие страны, как Франция или Италия, что ЕС должен активно помогать Восточной Европе в процессе модернизации и приближения к стандартам демократии», - считает польский эксперт.

По мнению Л.АДАМСКОГО, получение Ю.ТИМОШЕНКО тюремного срока затормозит процесс ратификации углубленного соглашения о создании свободной торговли с ЕС, а также приведет к похолоданию дипломатических контактов с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ со стороны стран-членов ЕС.

«Однако я искренне надеюсь, что украинский Президент осознает важность ситуации, а дело ТИМОШЕНКО будет иметь позитивный исход. В любом случае, об этом шла речь во время встречи в Варшаве. Эти неофициальные разговоры намного более важны, чем официальная декларация саммита», - полагает он.

Также эксперт отметил, что негативным сигналом в ходе саммита стал недостаток согласия стран «Восточного партнерства» для подписания декларации, которая осуждает белорусский режим, в частности – о преследовании оппозиции. «Это не только повредило белорусскому гражданству, но также было воспринято – справедливо или нет – как солидарность не с правами человека и демократичными свободами, а с белорусским диктатором», - сказал Л.АДАМСКИЙ.

Как сообщалось, 5 октября в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Украина-ЕС: что дальше?».