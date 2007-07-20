Павленко будет лечить от болезни, которой ”заразил” Мороз

«Все предатели из БЮТ и «Нашей Украины» в Житомире будут лишены депутатства», считает председатель Житомирской облгосадминистрации, член президиума партии “Наша Украина” Юрий ПАВЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в интервью “Главреду” он сказал: “Система политической коррупции, родившейся в Верховной Раде, стала плохим примером для страны. Опыт Александра МОРОЗА и его поведение оказались "заразными" и для руководителей разного уровня на местах”.

“Житомирскую область эта болезнь не обошла, - отметил Ю.ПАВЛЕНКО, - в результате чего разными способами было “сбито” большинство в облсовете, а председатель областного совета (Ирина СИНЯВСКАЯ – УНИАН) и несколько депутатов вышли из рядов “Нашей Украины”, создав отдельную фракцию. На сегодня руководство облсовета сформировано таким образом, что представляет политическое меньшинство. Это искажает выбор граждан, который они сделали 2006 году”.

“Как известно, к девяти перебежчикам из БЮТ был применен императивный мандат. Продолжается судебный процесс, и я убежден, что фракция БЮТ в Житомирском облсовете возродится, а все предатели из БЮТ и «Нашей Украины» в Житомире будут лишены депутатства”, - отметил губернатор.

“Ситуация, сложившаяся в Житомирской области, в который раз демонстрирует необходимость проведения досрочных выборов не только в Верховную Раду, но и в местные органы власти. И необходимость усиления депутатской ответственности перед политической силой, которая их выдвинула. Поэтому императивный мандат, который действительно является анахронизмом для Европы – для нас жесткая и необходимая реалия”, - считает Ю.ПАВЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Житомире состоялась вторая межпартийная конференция блока "Наша Украина", делегаты которой приняли решение исключить из регионального блока «Наша Украина» областную организацию Христианско-демократического союза и отозвать и досрочно прекратить полномочие депутатов облсовета И.СИНЯВСКОЙ, Ярослава ДОЛГИХ, Николая КРУКА, Николая ГОЛОВАЧА и Игоря ШЕВЧЕНКО.

В пресс-службе Житомирской облорганизации НСНУ отметили, что сейчас региональный блок "Наша Украина" состоит лишь из областной организации НСНУ и внепартийных депутатов, которые входят в избирательный список.

В апреле этого года председатель облсовета И.СИНЯВСКАЯ вышла из рядов НСНУ, ссылаясь на несогласие с позицией партии о преодолении политического кризиса в государстве. В мае этого года И.СИНЯВСКАЯ вошла во вновь созданную фракцию ХДС в облсовете.