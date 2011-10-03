Королевская говорит, что власть отправила фермеров в нокаут

Искусственное ограничение экспорта зерна и отмена НДС отправляет в нокаут сельское хозяйство страны в один из наиболее урожайных годов за последнее десятилетие.

Об этом заявила УНИАН народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя информацию Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о том, что экспорт зерна из Украины вдвое ниже ожидаемого уровня.

По мнению председателя парламентского комитета, Украина должна использовать все возможности для усиления своих позиций на внешних рынках. Поэтому необходимо снять искусственные ограничения на экспорт зерна и возобновить НДС на экспорт сельхозпродукции.

«В Украине - рекордный урожай зерновых, что позволяет экспортировать около 9-10 миллионов тонн пшеницы и 13 миллионов тонн кукурузы. Речь идет о нескольких миллиардах долларов поступлений в бюджет, благодаря которым государство сможет улучшить внешнеторговое сальдо. Богатый урожай - это также шанс для усиления позиций на мировом рынке зерновых. В первую очередь, речь идет о странах Ближнего Востока и Северной Африки, где Украина может закрепиться как основной поставщик зерновых и получить возможность для последующей экспансии», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению депутата, никто из предпринимателей не рассчитывает на то, что правительство будет выполнять свои прямые функции и поможет фермерам выйти на внешний рынок. «Речь идет о том, чтобы Кабмин не мешал людям продать честно выращенное зерно и отказался от ограничения экспорта зерновых. Искусственное ограничение экспорта зерна и отмена НДС отправляет в нокаут сельское хозяйство страны в один из наиболее урожайных годов за последнее десятилетие. Возможно, это делается сознательно, чтобы разорить фермеров и вынудить их продать землю за бесценок», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Кто проигрывает от ограничений на экспорт зерна? В первую очередь, это небольшие сельхозпроизводители, которым уже сегодня нужны средства для того, чтобы готовиться к следующему сезону. Они не имеют возможностей придержать зерно до весны, и вынуждены продавать его по цене ниже себестоимости. Богатый урожай, таким образом, превращается в большую беду. Во-вторых, проигрывает государство. Уже сегодня экспорт снизился вдвое. Это означает сокращение валютных поступлений в страну и потерю перспективных рынков, откуда отечественных производителей вытеснят конкуренты из ближнего зарубежья», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, Украина с 1 июля ввела пошлину на экспорт зерна и отменила возмещение НДС при экспорте зерновых. Ставки экспортной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу - в размере 9%, но не меньше 17 евро за 1 тонну, на ячмень - 14%, но не меньше 23 евро за тонну и на кукурузу - 12%, но не меньше 20 евро за тонну. Данная норма действует до 1 января 2012 года. В результате, экспорт из Украины практически прекратился - в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.