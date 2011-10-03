БЮТ сядет за стол переговоров с Януковичем при одном условии

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что фракция "БЮТ-Батьківщина” готова к проведению специального заседания парламента при участии Президента после освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя соответствующее предложение народного депутата от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА.

По словам вице-спикера, в идеале идея является хорошей для того, чтобы Президент пришел и отчитался о выполнении своей программы. «Но у БЮТ нет поддержки такого подхода. Мы готовы сесть вместе с Президентом на следующий день после того, как ТИМОШЕНКО выйдет (из СИЗО)», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он объяснил это тем, что любые переговоры с Президентом могут вестись лишь после того, как лидеры оппозиции будут освобождены.