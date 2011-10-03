Литвин считает, что «золотая акция» у него в кармане

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что у фракции Народной партии будет «золотая акция», и именно от нее зависит, будет ли поддержано предложение о повышении проходного барьера на выборах в ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос по поводу того, что некоторые политологи допускают, что Народная партия договаривается об объединении с Партией регионов, поскольку не сможет преодолеть проходной барьер.

В.ЛИТВИН сказал: «Мнения политологов и их аргументы я принимаю во внимание в последнюю очередь». «Я сам могу разобраться», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, «если Народная партия не будет поддерживать повышение проходного барьера, то решение не будет принято».

«Я думаю, что в данном случае то, что мы называем «золотой акцией», как раз будет иметь фракция Народной партии», - добавил он.