Кого готовы поддержать киевляне на выборах мэра (опрос)

Если бы выборы городского головы Киева проводились в конце сентября, победу одержал глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Такие результаты получены в ходе социологического опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 20 по 26 сентября 2011 года.

Согласно опросу, за Александра Попова в сентябре готовы были проголосовать 19,7% киевлян. Вторым с серьезным отставанием следует лидер фракции «Удар» в Киевраде Виталий Кличко. За него готовы отдать голоса 13,7% киевлян.

Как отметила на пресс-конференции в УНИАН социолог Ольга Балакирева, по сравнению с июнем, рейтинг А. Попова несколько вырос, в то же время В. Кличко потерял в рейтинге более 3%.

Замыкает тройку лидеров вице-премьер по социальным вопросам Сергей Тигипко: в случае выдвижения его кандидатуры в мэры столицы в сентябре вице-премьера поддержали бы 9,7% киевлян.

На четвертом и пятом местах по электоральным симпатиям киевлян пребывают Арсений Яценюк (7,9%) и бывший мэр Киева Александр Омельченко (7,4%). Далее голоса киевлян распределились следующим образом: Николай Катеринчук (2,3%), Николай Томенко, Анатолий Гриценко, Наталья Королевская, Олег Тягнибок, Василий Вирастюк, Виктор Пилипишин, Леся Оробец.

Действующий мэр Киева Леонид Черновецкий получил бы в сентябре поддержку всего лишь (0,6%) киевлян. Замыкают список депутат Киевсовета Александр Пабат ( «Гражданский актив Киева») и лидер Всеукраинской политической партии «Братство» Дмитрий Корчинский.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября 2011 года в рамках всеукраинского мониторинга общественного мнения Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко. Всего опрошено 1210 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95 процентах и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,73-2,89 процента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Уровень доступа к респондентам - 61%.