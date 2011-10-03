Клюев заверил, что в пятницу в ВР подтянутся все министры

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ пообещал, что 7 октября в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству будут все члены Кабинета министров, кроме тех, кто в командировке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Говоря о ситуации, сложившейся 23 сентября во время Часа вопросов к правительству, когда почти весь состав правительства отсутствовал в ВР, А.КЛЮЕВ сказал, что в позапрошлую пятницу очень многие члены Кабмина были в командировке. «Я был в командировке, ТИГИПКО был в командировке в Вашингтоне, поэтому сложилась такая ситуация», - добавил он, заверив, что «подобных ситуаций не будет».

А.КЛЮЕВ подчеркнул: «Все члены Кабмина с большим уважением относятся ко всем депутатам Верховной Рады, руководству Верховной Рады, поэтому в эту пятницу на Часе вопросов к правительству будут все члены Кабмина, которые не будут в командировке».

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ВР планировала заслушать информацию вице-премьера Сергея ТИГИПКО относительно отмены льгот. Однако в тот день спикер Владимир ЛИТВИН отказался проводить Час вопросов к правительству из-за отсутствия значительной части министров в сессионном зале.

Сегодня, 3 октября, В.ЛИТВИН предложил, чтобы ВР не рассматривала законопроекты правительства в первом чтении, пока не наладится диалог с Кабмином.

Он напомнил, что законами о Регламенте и Кабинете министров предусмотрено, что во время Часа вопросов к правительству должны присутствовать все члены Кабмина, а в прошлую пленарную пятницу пришли только трое министров, «а некоторые даже не смогли прислать заместителей министра, а прислали уполномоченного». «Я думаю, что так дело дальше не пойдет – или мы будем работать, или нет», - добавил председатель ВР.