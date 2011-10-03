В среду ВР рассмотрит аж 4 законопроекта о декриминализации

Верховная Рада Украины в среду, 5 октября, планирует рассмотреть четыре проекта законов о декриминализации ряда норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, комментируя требование фракции "БЮТ-Батьківщина" немедленно рассмотреть эти законопроекты.

По его словам, в частности, зарегистрирован законопроект авторства Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, а также три законопроекта авторства представителей оппозиции – Вячеслава КИРИЛЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ШВЕЦА.

В.ЛИТВИН заметил, что сначала эти законопроекты будут рассмотрены на предмет их включения в повестку дня, и тот, что будет включен, и будет рассматриваться.

При этом, отметил В.ЛИТВИН, во время принятия окончательного решения будут учтены предложения, высказанные в других законопроектах.

В свою очередь, народный депутат от «БЮТ-Батьківщини» В.ШВЕЦ, который является автором одного из законопроектов, отметил, что его проект уже включен в повестку дня и должен рассматриваться в любом случае.