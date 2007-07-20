Украина хочет, чтобы Россия поделилась собственностью бывшего СССР за границей

Министерство иностранных дел Украины отмечает необходимость получения от России официальной информации относительно пообъектного состава, балансовой и рыночной стоимости собственности бывшего СССР за границей и возобновления соответствующих переговоров.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Андрея ДЕЩИЦЫ, в связи с заявлением управляющего делами Президента РФ Владимира КОЖИНА относительно зарубежной собственности бывшего СССР (интервью радиостанции „Эхо Москвы”), МИД Украины сообщает, что, несмотря на заключение ряда дву- и многосторонних договоров по вопросам распределения зарубежной собственности бывшего СССР, эта проблема и в дальнейшем остается нерешенной.

С целью урегулирования вопроса правопреемства относительно внешнего государственного долга и активов бывшего СССР в феврале 1997 года Верховная Рада Украины приняла постановление рассмотреть этот вопрос после получения от уполномоченных органов России официальной информации относительно пообъектного состава, балансовой и рыночной стоимости собственности бывшего СССР за границей.

До сих пор украинская сторона не получила такой информации, что делает невозможным рассмотрение вопроса о ратификации вышеупомянутого соглашения о „нулевом варианте”, принятие парламентом Украины ответственного, обоснованного решения, поскольку не позволяет в полной мере оценить финансово-экономические последствия такого шага для Украины.

Исходя из того, что соглашение о „нулевом варианте” не вступило в силу, украинская сторона рассматривает предварительно заключенные соглашения по вопросам распределения зарубежной собственности бывшего СССР действующими и подлежащими надлежащему выполнению сторонами.

Для комплексного урегулирования указанного вопроса МИД Украины неоднократно предлагало российской стороне провести двусторонние консультации, как это предусмотрено ст.15 Договора о правопреемстве относительно внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 14 декабря 1991 года, с целью нахождения взаимоприемлемых путей урегулирования проблем правопреемства. В то же время, российской стороной такое предложение, к сожалению, пока еще не воспринимается, говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД.

Справка УНИАН. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 12 июля В.КОЖИН заявил: «У нас огромное количество зарубежной собственности, у РФ. Она рассредоточена по всему миру. Советский Союз и Российская империя создавала это все веками. Все это перешло по праву наследия к Российской Федерации, и управляет этим сегодня Министерство иностранных дел и мы. И проблема, действительно, существует, и проблема очень тяжелая. Это проблема в ноте Украины, когда она отказалась признать это право собственности, и не только отказалась, но и пошла на беспрецедентные вещи. Скажем, такие, как обращение в суды иностранных государств, апеллируя к тому, чтобы третье государство решало, чье это здание – наше или украинское. К сожалению, этот процесс не закончен. Переговоры эти идут, очень тяжело идут. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию. Мы предлагали разные варианты – и т.н. нулевые варианты, и соглашались передать им в аренду под посольство часть комплексов, но к сожалению, воз и ныне там... Это нам создает и политические, и абсолютно просчитываемые материальные проблемы. Мы не можем проводить с этой собственностью те манипуляции, те необходимые действия, которые мы должны делать».

В.КОЖИН также отметил, что в Крыму «была сосредоточена крупнейшая база здравниц Управления делами ЦК КПСС, которая потом перешла полностью в ведение Украины. Никаких переговоров по возврату этой собственности или по передаче нам этой собственности мы не ведем».

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МИД отмечает необходимость получения от России официальной информации относительно собственности бывшего СССР за границей и возобновления переговоров

Киев. 20 июля. УНИАН. Министерство иностранных дел Украины отмечает необходимость получения от России официальной информации относительно пообъектного состава, балансовой и рыночной стоимости собственности бывшего СССР за границей и возобновления соответствующих переговоров.

Как говорится в переданном агентству УНИАН комментарии руководителя пресс-службы МИД Андрея ДЕЩИЦЫ, в связи с заявлением управляющего делами Президента РФ Владимира КОЖИНА относительно зарубежной собственности бывшего СССР (интервью радиостанции „Эхо Москвы”), МИД Украины сообщает, что, несмотря на заключение ряда дву- и многосторонних договоров по вопросам распределения зарубежной собственности бывшего СССР, эта проблема и в дальнейшем остается нерешенной.

С целью урегулирования вопроса правопреемства относительно внешнего государственного долга и активов бывшего СССР в феврале 1997 года Верховная Рада Украины приняла постановление рассмотреть этот вопрос после получения от уполномоченных органов России официальной информации относительно пообъектного состава, балансовой и рыночной стоимости собственности бывшего СССР за границей.

До сих пор украинская сторона не получила такой информации, что делает невозможным рассмотрение вопроса о ратификации вышеупомянутого соглашения о „нулевом варианте”, принятие парламентом Украины ответственного, обоснованного решения, поскольку не позволяет в полной мере оценить финансово-экономические последствия такого шага для Украины.

Исходя из того, что соглашение о „нулевом варианте” не вступило в силу, украинская сторона рассматривает предварительно заключенные соглашения по вопросам распределения зарубежной собственности бывшего СССР действующими и подлежащими надлежащему выполнению сторонами.

Для комплексного урегулирования указанного вопроса МИД Украины неоднократно предлагало российской стороне провести двусторонние консультации, как это предусмотрено ст.15 Договора о правопреемстве относительно внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 14 декабря 1991 года, с целью нахождения взаимоприемлемых путей урегулирования проблем правопреемства. В то же время, российской стороной такое предложение, к сожалению, пока еще не воспринимается, говорится в комментарии руководителя пресс-службы МИД.

Справка УНИАН. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» 12 июля В.КОЖИН заявил: «У нас огромное количество зарубежной собственности, у РФ. Она рассредоточена по всему миру. Советский Союз и Российская империя создавала это все веками. Все это перешло по праву наследия к Российской Федерации, и управляет этим сегодня Министерство иностранных дел и мы. И проблема, действительно, существует, и проблема очень тяжелая. Это проблема в ноте Украины, когда она отказалась признать это право собственности, и не только отказалась, но и пошла на беспрецедентные вещи. Скажем, такие, как обращение в суды иностранных государств, апеллируя к тому, чтобы третье государство решало, чье это здание – наше или украинское. К сожалению, этот процесс не закончен. Переговоры эти идут, очень тяжело идут. Украинская сторона постоянно меняет свою позицию. Мы предлагали разные варианты – и т.н. нулевые варианты, и соглашались передать им в аренду под посольство часть комплексов, но к сожалению, воз и ныне там... Это нам создает и политические, и абсолютно просчитываемые материальные проблемы. Мы не можем проводить с этой собственностью те манипуляции, те необходимые действия, которые мы должны делать».

В.КОЖИН также отметил, что в Крыму «была сосредоточена крупнейшая база здравниц Управления делами ЦК КПСС, которая потом перешла полностью в ведение Украины. Никаких переговоров по возврату этой собственности или по передаче нам этой собственности мы не ведем».