Президент ПАСЕ встретится с дочкой Тимошенко

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мевлут ЧАВУШОГЛУ проведет сегодня встречу с дочкой экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией КАРР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

«Группа народных партий пригласила Григория НЕМЫРЮ (заместителя главы партии «Батькивщина» - УНИАН) и дочь Ю.ТИМОШЕНКО. Они попросили меня встретиться с ними, и у нас состоится такая встреча», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Говоря о предложении группы народных партий провести срочные процедуры относительно ситуации в Украине, Президент ПАСЕ напомнил решение Бюро Ассамблеи, которое решило не проводить таких дебатов, учитывая возможность обсудить этот вопрос, в частности, во время выступления перед депутатами министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, которое состоится сегодня после обеда.

Вместе с тем, М.ЧАВУШОГЛУ отметил, что окончательно вопрос о дебатах по ситуации в Украине будет принимать ПАСЕ.