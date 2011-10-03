Еще один свидетель стал на сторону Луценко

Шестой свидетель, допрошенный сегодня в Печерском районном суде Киева по эпизоду незаконного трудоустройства водителя экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, подтвердил законность оформления Леонида ПРИСТУПЛЮКА в Департамент разведывательно-поисковой деятельности МВД Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, допрошенный по этому эпизоду бывший начальник Департамента кадрового обеспечения МВД Николай КУРКО сказал: «Если брать закон, нарушений не было».

По его словам, лично от министра, которым в то время был Ю.ЛУЦЕНКО, он не получал никаких указаний относительно трудоустройства Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД.

На уточняющий вопрос стороны обвинения, выполнил бы он незаконный приказ министра, если бы такой был, Н.КУРКО ответил, что если бы получил незаконное указание от Ю.ЛУЦЕНКО, то «написал бы рапорт об освобождении».

В то же время свидетель заметил, что не использовал на допросах во время досудебного следствия термин «чистка кадров», который содержится в протоколах допроса. «Чистка кадров. Нет, по-видимому, не говорил. Это сталинский термин. Была ротация (кадров), была замена, а чистки не было», - сказад Н.КУРКО.

По словам Н.КУРКО, он работал в должности руководителя Департамента кадрового обеспечения с 1999 года и помнит, что водитель тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, так же, как и Л.ПРИСТУПЛЮК, официально значился в Департаменте разведывательно-поисковой деятельности.

Что касается официального оформления водителей других министров внутренних дел, в частности, Юрия СМИРНОВА и Николая БИЛОКОНЯ, свидетель отметил, что уже не помнит, где они были официально трудоустроены в МВД.