Москаль придумал, как уберечь политиков от тюрьмы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об освобождении политических деятелей от уголовной ответственности, если в их действиях нет корыстных мотивов.

Соответствующий законопроект внес в парламент 29 сентября народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

В частности, депутат предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а именно: дополнить ч.1 ст.6 УПК (относительно обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу) пунктом 13 такого содержания: “В отношении лица, должность которого законом отнесена к политическим должностям, за совершение этим лицом действий, связанных с выполнением служебных полномочий, если в этих действиях нет личной выгоды или других корыстных мотивов”.

«Исходя из сегодняшних реалий, для законодательства Украины очень актуально введение четкого разграничения между политической и уголовной ответственностью, – комментирует свой законопроект Г.МОСКАЛЬ. – С введением в действие дополнения к УПК, уголовное дело нельзя будет возбудить, а возбужденное дело будет подлежать закрытию, в отношении лиц, должности которых законом отнесены к политическим должностям, за совершение действий, связанных с выполнением служебных полномочий, если в этих действиях нет личной выгоды или других корыстных мотивов».

По словам депутата, таким образом будут устранены возможности применения криминального преследования политических деятелей за принятие ими политических решений, если эти решения не приняты в личных интересах.

«Несоответствие действий субъектов политики интересам общества является поводом для применения политической ответственности. А оценку в этом случае должен давать не прокурор, который назначается соответствующим властным режимом, а единственный носитель и источник власти – народ», - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.