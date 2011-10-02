Тимошенко не хочет декриминализации своей статьи?

Лидер фракции "БЮТ-Батькивщина" Иван Кириленко считает абсурдом предложение "регионалов" декриминализировать 365 статью Уголовного кодекса, по которой судят экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, в обмен на возмещение убытков НАК "Нафтогаза". Об этом он сказал в комментарии Gazeta.ua.

Депутат подчеркнул, что Печерским судом не доказано, что действиями экс-премьера НАК "Нафтогаз" предоставлены убытки. Кириленко отметил, что голосов "бютовцев" не хватит для блокирования принятия изменений в Уголовный кодекс.

"Но сама подсудимая не согласится с голосованием "за". Мы за этот законопроект не голосуем. Пусть за него голосуют те, кто считает, что делает добро, а в действительности наоборот", - отметил политик.

По его словам, уголовное дело против Тимошенко в суде "разваливалось на глазах".

"Хватит ли у судьи воли и мужества сказать, что Тимошенко невиновна - вопрос. Во всем мире сказали бы именно так", - объяснил "бютовец".

Как известно, 27 сентября президент Виктор Янукович внес в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)". Этим проектом закона, в частности, предлагается отменить уголовную ответственность за 18 статьям Уголовного кодекса, касающиеся экономических правонарушений.

Изменений в статью Тимошенко этим законопроектом не предусматривается.