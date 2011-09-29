Наша Украина: стройка на фундаменте Десятинной церкви - варварство

Член политсовета «Нашей Украины» Даниил ЛУБКИВСКИЙ заявляет, что украинская общественность может и должна защитить место Десятинной церкви.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом говорится в комментарии Д.ЛУБКИВСКОГО по поводу законопроекта народного депутата Украины от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО.

«Мы считаем неприемлемым законопроект регионала Ю.МИРОШНИЧЕНКО и считаем культурным варварством предлагать возведение на этом месте каких-либо центров и офисов. Это – абсолютно дикая спекуляция на теме православной культуры и монастырей», - заявил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

По его убеждению, законопроект Ю.МИРОШНИЧЕНКО, который предусматривает возведение на месте исторического фундамента Десятинной церкви современного центра с учебным заведением и монастырем, прямо противоречит национальному и международному законодательству в сфере охраны археологического и культурного наследия.

«Намерения власти – наглые. Во-первых, глядя на уничтоженный Киев, мы представляем, что эти товарищи построят. Во-вторых, власть не скрывает предвзятое преимущество для одной из конфессии, что немыслимо ни в одной европейской стране в XXI веке, тем более такой особенной и деликатной в религиозном смысле, как Украина. В-третьих, власть игнорирует требования ЮНЕСКО, под защитой которой находятся остатки Десятинной церкви. Представители организации недвусмысленно заявили о недопустимости каких-либо строительных работ на территории исторического памятника, поскольку они будут означать его безвозвратное уничтожение», - отметил Д.ЛУБКИВСКИЙ.

По его словам, на этом месте, которое принадлежит соборному украинскому духу, должен быть символический знак памяти и музейный заповедник, открытый для ученых, исследователей и обычных людей.

«Наша Украина» настаивает на отклонении законопроекта Ю.МИРОШНИЧЕНКО. По этому поводу Д.ЛУБКИВСКИЙ заявил: «Мы призываем народных депутатов от всех фракций не позволить уничтожить остатки Десятинной церкви и не торговать национальными святынями. Цена российского газа для страны важна, но национальное достоинство терять нельзя».

Депутат также отметил, что обязанность украинского государства – выделить достаточные средства для завершения археологических исследований, обеспечить надлежащее консервирование и современную музеефикацию Десятинной церкви.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от Партии регионов, представитель Президента в Верховной Раде Ю.МИРОШНИЧЕНКО разработал и зарегистрировал в парламенте законопроект «О возрождении уникального Символа православия - церкви Богородицы (Десятинной) в городе Киеве» (№ 9196).

Проект закона предусматривает проектирование и строительство Национального архитектурно-исторического, духовно-символического православного комплекса на территории памятника археологии национального значения «Город Владимира - Детинець древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

В частности, законопроект предусматривает завершение археологических исследований, проведение консервирования и современную музеефикацию остатков фундамента церкви Богородицы (Десятинной). Для этого в стилобатной части главного строения Национального православного комплекса будет построен Национальный музей древнего храма и православной культуры с учетом требований ЮНЕСКО, а также европейского и мирового опыта. Над стилобатной частью комплекса будет возрожден уникальный Символ православия – церковь Богородицы (Десятинная).

Кроме того, законопроектом предусматривается создание на территории Национального православного комплекса духовно-просветительского центра православной культуры, обеспечивается возможность проведения религиозной службы, функционирования монастыря, экскурсионного посещения и проведения протокольных мероприятий.

Также Ю.МИРОШНИЧЕНКО предлагает отдельной статьей законопроекта признать право православной церкви на восстановление нарушенных имущественных прав, приведение их в состояние, существовавшее на момент противоправной экспроприации у православной церкви Храма Богородицы (Десятинной), обязав государство в лице Кабинета министров Украины обеспечить реализацию указанных прав.