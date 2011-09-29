Делегация Нафтогаза поехала в Москву
11:15, 29 сентября 2011Политика
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Информация от Бойко
Делегация НАК "Нафтогаз Украины" сегодня отбыла в Москву на переговоры с ОАО "Газпром".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.
Он не привел других подробностей, отметив только, что в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг вопросов.
По данным источника агентства УНИАН в Минэнергоугле, украинскую делегацию возглавляет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.
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