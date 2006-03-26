БЮТ все считает параллельно

Заместитель руководителя избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко Олег НАДОША в пресс-центре БЮТ презентовал систему параллельного подсчета голосов (ППГ).

Об этом сообщает пресс-центр БЮТ.

По словам О.НАДОШИ, задачей ППГ является получить достоверные данные о результатах голосования раньше ЦИК, первыми их обнародовать, а также сделать невозможным фальсификацию результатов голосования.

Схема ППГ будет выглядеть так: на каждом избирательном участке находится ответственный за параллельный подсчет от БЮТ. По получении на заседании участковой избирательной комиссии (даже до составления официального протокола), достоверных данных о подсчете голосов избирателей, поданных за три политические силы – БЮТ, «Нашу Украину» и Партию регионов, - член УИК от блока заносит эти данные в окошка идентификационной карточки, после чего звонит по указанному в карточке телефону, и продиктовав оператору информцентра код, называет числа – в том порядке, в котором они указаны в карточке. Оператор в свою очередь передает только что полученные данные на главный сервер, где они проходят обработку по нескольким параметрам, после чего передаются в Центральный штаб и офис ППГ.

«Эта система позволяет не только предоставлять информацию в реальном режиме времени, но и высчитать, где именно происходит подтасовка результатов голосования. Получив первые результаты ППГ, мы будем делать экстраполяцию, которая позволит предварительно понять, чем закончатся выборы», - отметил О.НАДОША.

Всего в системе параллельного подсчета голосов от БЮТ задействованы 36 тысяч человек. Первые данные ППГ ожидаются в полночь.