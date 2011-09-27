Азаров хочет сохранить «ритм и темп» газовых переговоров с Россией

Украина рассчитывает в октябре завершить переговоры с Россией о пересмотре цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 сентября, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«Мы ставим перед собой задачу в октябре месяце закончить всю эту работу (по пересмотру газовых контрактов – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что намерения правительства закончить переговоры по пересмотру цены на газ в октябре связаны с тем, что в этот период идет формирование экономических показаний и бюджета на 2012 год. «В 2012 год мы должны уже войти с уверенностью по такому чрезвычайно важному показателю как цена на газ, условия поставок газа, транспортировка газа. Мы не можем входить также неопределенно, как вошли, например в прошлом году. И вы знаете, к какому громадному колоссальному ущербу для страны привела эта ситуация», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что очень удовлетворен конструктивным подходом российской стороны в переговорах о цене на газ. «Хотелось бы, чтобы такой ритм и темп сохранился», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.